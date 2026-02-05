Haberler

Bakan Uraloğlu'na Malatya'da hemşehrilik beratı verildi Açıklaması

Bakan Uraloğlu'na Malatya'da hemşehrilik beratı verildi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'daki ziyaretinde 5G kapsamasının 1 Nisan'dan itibaren başlayacağını ve 2 yıl içinde tüm yerleşim alanlarını kapsayacaklarını duyurdu. Bakan, Malatya'ya yönelik ulaşım projelerine de vurgu yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "1 Nisan itibarıyla 5G'nin Türkiye genelinde kapsaması başlamış olacak. Bütün yerleşimleri de 2 yıl içerisinde kapsayacağız." dedi.

Bir dizi ziyaretler için geldiği Malatya'da Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Uraloğlu'na, Başkan Sami Er tarafından fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.

Daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığına ziyarette bulunan Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Malatyalı hemşehrilerinin Cumhur İttifakı'na önemli destekler verdiğini söyledi.

Malatya'dan gelen talepleri bugüne kadar karşıladıklarını ve karşılamaya devam edeceklerini anlatan Bakan Uraloğlu, çözüm noktasında milletvekilleri ile bağlantı halinde olduklarını belirtti.

Malatya'ya hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"1 Nisan itibarıyla 5G'nin Türkiye genelinde kapsaması başlamış olacak. Bütün yerleşimleri de 2 yıl içerisinde kapsayacağız. Yani esasında 2 yıl içerisinde zaten bir problemimiz kalmayacak ama o zamana kadar da gene yapmamız gerekenleri peyderpey yapacağız. Yine Türk Telekomun imtiyaz hakkını uzattık ve 3 milyar dolar hazineye bir para aktarttık. 17 milyar dolar da yatırım şartı koyduk. Dolayısıyla bu internet problemlerini de inşallah o kapsamda biz çözmüş olacağız."

Malatya'nın ulaşım ağını genişletmeye devam edeceklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Malatya'da 2002'den bu yana önemli hizmetlere imza attıklarını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yolu noktasında baktığımızda Malatya-Narlı dediğimiz Gaziantep'e giden mevcut demir yolunu iyileştirdik, iyileştirmeye devam ediyoruz. Ama sizlerin talebi üzerine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Malatya-Narlı arasının hızlı tren projesini 2026 yatırım programına aldık. Burada tabii birinci öncelikli yük ve yolcunun taşınmasıdır. Bakın mevcut demir yolu olduğu halde yanına yeni bir hat yapacağız. Elbette sizin Sivas üzerinden Ankara'ya bağlanma talebinizi de biliyorum. Projelerini yaptık. Orada birazcık daha sabırlı olacağız."

Programa, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir

Beştepe'den "umut hakkı" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı

Kayısının kilosu da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı