PTT'den tarihi başarı: Günlük kargo kabulü 1 milyon adedi aştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılı, posta ve kargo hizmetleri açısından önemli bir eşiği aştığımız bir yıl oldu. Günlük kargo kabulü 1 milyon adedi aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ( Ptt ) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa ayrıca PTT personelleri ve aileleri de katılım sağladı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda PTT'yi, sürekli yenileyerek, hizmet kalitesini zirveye taşıdıklarını söyledi. Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre şekillenen ürün portföyümüzle dünyanın 220'den fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi gerçekleştiriyoruz. Hiçbir bankanın olmadığı 785 noktada, hiçbir kargo şirketinin ulaşmadığı 337 ilçede vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Banka ATM'sinin bulunmadığı yerlerde ise 63 adet PttMatik ile bu açığı kapatıyor, devletimizin varlığını her köşede hissettiriyoruz. Çünkü biz kar odaklı bir özel şirket değiliz; öncelikle vatana, millete hizmet için varız. ve 2025 yılı, posta ve kargo hizmetleri açısından önemli bir eşiğin aştığımız bir yıl oldu. Günlük kargo kabulü 1 milyon adedi aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Posta gönderileriyle birlikte değerlendirildiğinde ise günlük yaklaşık 2,5 milyon gönderinin vatandaşlarımıza ulaştırıldığı güçlü bir dağıtım altyapısından söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE KART'I YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, yenilikçi projelerle hizmetlerini daha da genişlettiklerini vurgulayarak, "Örneğin; Türkiye Kart Projesi, tek kartla ulaşım, bankacılık ve finansal işlemleri entegre ederek vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyor. Pilot illerden başlayarak; Konya, İstanbul Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Kayseri, Yozgat, Rize, Gümüşhane, Adıyaman/Kahta, Hakkari Yüksekova, Kars/Kağızman, Çankırı gibi pek çok noktada entegrasyonu tamamladık. Çankırı/Eldivan'da çalışmalarımız sürüyor; Samsun ve Kütahya Belediyeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Marmaray hattında devreye alınması için ise protokol çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda daha fazla ilde, hatta milli parklar ve tabiat parklarındaki yaya geçiş sistemlerinde de Türkiye Kart'ı yaygınlaştıracağız. İnşallah kısa sürede 81 ilin tamamında tek kart dönemiyle vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştıracağız. 'Aynı Gün Teslim' projemizde de önemli mesafeler kat ettik. Bursa'da başlayan pilot uygulama, Ankara, Konya, Eskişehir, İzmir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Bolu, Malatya illerimizde de pilot çalışmaları devreye aldık. 'Yerinde Dağıtım Modeli' kapsamında da Şanlıurfa ve Adana'da parça başı dağıtım devreye aldık; milyonlarca gönderiyi aynı gün varış noktasına ulaştırdık. Diğer illerde de planlamalarımız sürüyor. Ayrıca çevre dostu yaklaşımımızla Ambalaj Geri Dönüşüm Projesi'ni Ankara'da pilot olarak başlattık; kargo ambalajlarını teslim anında geri toplayarak dönüşüme kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İftar programının bitiminde 6 Şubat depremlerinde enkazda kalarak kolunu kaybeden PTT 4'üncü genel müdürü asistanı olan Emine Kuş, Bakan Uraloğlu'na deprem zamanında sağlamış olduğu destekler için teşekkür etti.

