Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
Orta Doğu'daki savaş gerilimi petrol fiyatlarında tarihi yükselişe yol açarken Brent petrol 119 dolara kadar çıktı. Piyasalardaki savaş şoku üzerine bir değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor" dedi.

  • Uluslararası petrol piyasalarında petrol fiyatları yüzde 20'nin üzerinde arttı.
  • ICE'de Brent petrolün varil fiyatı yüzde 26 artarak 119 dolara çıktı.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşların, yatırımcıların ve firmaların süreci rasyonel değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası petrol piyasaları haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve enerji arzına yönelik endişeler petrol fiyatlarında sert sıçramaya yol açtı. Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 20'nin üzerinde artarken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

TRUMP: YÜKSELİŞ GEÇİCİ

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin geçici olduğunu söyledi. Mevcut artışın kısa vadeli bir gelişme olduğunu belirten Trump, bunun ABD ve dünya için güvenlik ve barış adına ödenebilecek sınırlı bir maliyet olduğunu ifade etti.

PETROLDE TARİHİ YÜKSELİŞ

Piyasalarda ise yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı. ICE'de Brent petrolün varil fiyatı yüzde 26 artarak 119 dolara kadar çıktı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Yaşanan gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada "Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

KRİTİK BİR ÇAĞRIDA BULUNDU

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

