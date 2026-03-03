Bakan Şimşek: "Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz."
Bakan Şimşek, gıda fiyatlarındaki yüksek artışların telafi edilmesini beklediklerini ve petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için çalıştıklarını açıkladı.
Bakan Şimşek: "Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı