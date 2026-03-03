Haberler

Bakan Şimşek: "Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz."

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Şimşek, gıda fiyatlarındaki yüksek artışların telafi edilmesini beklediklerini ve petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için çalıştıklarını açıkladı.

Bakan Şimşek: "Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

İran, ülkenin kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
Eski eşinin başkasıyla öpüştüğünü görünce bakın ne dedi

Neden bu kadar şaşırdığını öğrenince hayret edeceksiniz