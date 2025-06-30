Bakan Şimşek'ten Fiyat İstikrarı Vurgusu

Bakan Şimşek'ten Fiyat İstikrarı Vurgusu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak için fiyat istikrarı politikalarına devam edeceklerini açıkladı. İstihdamda zayıflama olsa da işsizlik oranının düşük seyrettiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı işgücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, açılamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor. Fiyat istikrarı, kısa vadeli etkilerine rağmen sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koşuludur. Programımız sayesinde güçlenen makro finansal istikrar ve sürdürülebilir cari açık dezenflasyona katkı sağlıyor. Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımıza devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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