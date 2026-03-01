Haberler

DMM'den 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı' iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için gerekli adımların atılacağını vurguladı ve vatandaşlardan spekülatif haberlere itibar etmemelerini istedi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de DMM'nin paylaşımını alıntılayarak, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eda KOÇ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
