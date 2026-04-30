Bakan Şimşek: 'Martta turizm gelirleri yıllık yüzde 1,3 arttı'

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turizm sektörü dirençli görünümünü koruyor. Martta turizm gelirleri yıllık yüzde 1,3 arttı. Böylece ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,6 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 64,1 milyon kişiye ulaştı. Küresel ticarette zorlukların arttığı bu dönemde hizmet ticaretinin önemi daha da öne çıkıyor. Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkanı sağladık. Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı