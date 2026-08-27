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Şimşek: KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık

Şimşek: KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının hedeflerinden Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış sürecinin tamamlandığını ve Türk lirasına güveni artıran politikaların süreceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonomi programının önemli hedeflerinden biri olan Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalara devam edeceklerini belirten Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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