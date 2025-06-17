Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Devam Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi