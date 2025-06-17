Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Devam Ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dezenflasyon sürecinde enflasyon beklentilerinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi, geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi