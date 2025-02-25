Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondan daha çok etkilenen hane halkı beklentisinin şubatta sınırlı arttığını bildirerek, "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hane halkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankasının yayımladığı şubat ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HANE HALKI BEKLENTİSİ İYİLEŞECEK"