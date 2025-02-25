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Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondan etkilenme beklentilerinin şubatta sınırlı arttığını ve reel sektör ile hane halkı beklentilerinin enflasyondaki gerileme ile birlikte hızla iyileşeceğini öngördüğünü bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondan daha çok etkilenen hane halkı beklentisinin şubatta sınırlı arttığını bildirerek, "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hane halkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankasının yayımladığı şubat ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HANE HALKI BEKLENTİSİ İYİLEŞECEK"

Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek, yüzde 41,9'a gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hane halkı beklentisi şubatta sınırlı arttı. Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hane halkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz.
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Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli:

Actawwuk rüyasında kendisni buğday ambarında görürmus :)))

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Dalga geçiyorlar milletle

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Bence herzaman ki gibi kocaman bir yalan. Akaryakıtta sürekli zam yapılan bir ülkede fiyatlar ve enflasyon düşmez.

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Haber YorumlarıDeniz Çelik:

Ağam bizle eglenirrr

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Haber YorumlarıVatandaş:

Acaba bu mehmet şimşek ne içiyorda bu kafayı yaşıyor, Allahın hergünü her şeye zam geliyor, artık insanlar evine ekmek götüremiyecek duruma gelmiş, alım gücü bitmiş, çıkmış hala bize hikaye anlatıyor

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Haber Yorumlarımurat dural:

Dejavu yeter bu filmi de çok izledik bir defa da onurlu davranın gerçekleri konuşun ölmezsiniz!

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