Bakan Şimşek: "Enerji fiyatlarındaki düşüş ve dış talepteki toparlanma ile 2027 yılında cari açığın milli gelire oranının savaş öncesi seviyesine gerileyeceğini bekliyoruz".Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Şimşek: "Enerji fiyatlarındaki düşüş ve dış talepteki toparlanma ile 2027 yılında cari açığın milli gelire oranının savaş öncesi seviyesine gerileyeceğini bekliyoruz".
Bakan Şimşek: "Enerji fiyatlarındaki düşüş ve dış talepteki toparlanma ile 2027 yılında cari açığın milli gelire oranının savaş öncesi seviyesine gerileyeceğini bekliyoruz".
Kaynak: İhlas Haber Ajansı