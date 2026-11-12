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Bakan Şimşek, bankalarla 5,1 milyar dolarlık 10 anlaşma imzalandığını açıkladı

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Bakan Şimşek, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza atıldığını açıkladı. Şimşek, söz konusu anlaşmaların toplam değerinin 5,1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek: "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık"

Kaynak: AA
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