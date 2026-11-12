Bakan Şimşek, bankalarla 5,1 milyar dolarlık 10 anlaşma imzalandığını açıkladı

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Bakan Şimşek: "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık"

Kaynak: AA