Bakan Şimşek, bankalarla 5,1 milyar dolarlık 10 anlaşma imzalandığını açıkladı

Bakan Şimşek, bankalarla 5,1 milyar dolarlık 10 anlaşma imzalandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Şimşek, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza atıldığını açıkladı. Şimşek, söz konusu anlaşmaların toplam değerinin 5,1 milyar dolar olduğunu belirtti.
Bakan Şimşek: "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık"
Kaynak: AA