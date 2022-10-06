Bakan Nebati: Et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı yeniden başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, et ve süt piyasasını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Nebati açıklamasında "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" sözlerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati,Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. Bakan Nebati, toplantının ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

UYGUN FİYATLI ARPA VE MISIR SATIŞI YENİDEN BAŞLAYACAK

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

ALINABİLECEK İLAVE TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığından ise Gıda Komitesi toplantısına yönelik olarak bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında şu sözlere yer verildi:"Çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edilmiştir. Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, Gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecektir. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Ayrıca, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir"