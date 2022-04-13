Bakan Nebati: BIST 100 Endeksi, tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Nebati: BIST 100 Endeksi, tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bakan Nebati: BIST 100 Endeksi, tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi'nin dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirip, rekora imza attığını duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi'nin dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirip, rekora imza attığını duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "BIST 100 Endeksi, dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title