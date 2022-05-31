Bakan Kurum: Fahiş kira artışında tespitlerimiz var, gerekli müeyyideyi uygulayacağız - Haberler

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda fahiş kira artışlarıyla ilgili tespitleri olduğunu söyledi. Kurum, "Vatandaşın açıklanan TÜFE'ye endeksli zam oranı üzerinde zam yaptığı tespitleri var. Bu tespitlerde kanun çerçevesinde gerekli takibi, izlemeyi ve müeyyideyi uygulayacağız" dedi.

Bakan Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ve 81 ilde 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Türkiye Çevre Haftası'nın temasının 'sıfır atık' olacağını söyledi. Kurum, Türkiye Çevre Haftası'nın 81 ilde, millet bahçelerinde, meydanlarda, parklarda, sokaklarda; gençlerle, çocuklarla fidan dikerek, çevre etkinlikleri, doğa yürüyüşleri yapılarak kutlanacağını kaydetti. Kurum, 5 Haziran'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk 'sıfır atık' ilçesi Kızılcahamam'dan atacağı ilk adımla; '81 ilde 81 milyar adım çevre yürüyüşü'nün başlayacağını, tüm şehirlerde saat 14.30'da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşın doğa için, çevre için yürüyeceğini belirtti. Kurum, çevre ve doğa bilinci, iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla dijital ve engelsiz bir eğitim platformu 'Çevre ve Çocuk Akademisi'ni hayata geçireceklerini de kaydetti.

Kurum, bunun dışındaki artışların kendilerine duyurulmasını isteyerek, "Biz de gerekli incelemeleri yapmak zorundayız. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bizim bakanlığımız bunu takip ediyoruz. Gelinen süreçte bu tam anlamıyla kanuna uygun şekliyle yürümüyor. Vatandaşın açıklanan TÜFE'ye endeksli zam oranı üzerinde zam yaptığı tespitleri var. Bu tespitlerde kanun çerçevesinde gerekli takibi, izlemeyi ve müeyyideyi uygulayacağız. Bu noktada ev sahibi vatandaşlarımızı mutlu edecek, kiracılarımızı da destekleyeceğimiz bir uygulama için 4 bakanlığımız çalışıyoruz. İnşallah bir hafta 10 gün içinde Meclisimize altlık teşkil edecek bir düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaklar. Kiracımızın da ev sahibimizin de yanında olacağız" ifadelerini kullandı.