Bakan Kurum: 20 Bin Konutu Bilhassa Orta Gelirli Vatandaşlarımızın Erişimine Sunuyoruz

1) BAKAN KURUM 20 BİN KONUTU BİLHASSA ORTA GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN ERİŞİMİNE SUNUYORUZ

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstiyoruz ki ev sahibi olmayan kimse kalmasın. Bu kapsamda 64 ilimizde TOKİ Başkanlığımızda 20 bin konutu bilhassa orta gelirli vatandaşlarımızın erişimine sunuyoruz. Kocaeli'de de 423 konut var. Pazartesi satışları gerçekleşiyor. İnanıyorum ki bu evler de Kocaeli'nin deprem riskine karşı bir tedbir olacakö dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1097 Konut Kura Çekim Töreni', Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Programa, Bakan Kurum'un yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

'1105 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TAMAMLADIK'

Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, 6 Şubat depremlerinin güçlü koordinasyon ve kararlı şehircilik anlayışının önemini ortaya koyduğunu belirterek, 11 ilde 3 bin 500 ayrı alanda meydan, park, okul ve hastaneleriyle birlikte 455 bin konutun 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyledi. Bakan Kurum, bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 329 bin konutun dönüşümünün sağlandığını, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bölümünün ise Marmara Bölgesi ve İstanbul'da yürütüldüğünü belirtti. Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü

"Kocaeli'mizde de bugüne kadar 46 bin konut inşa ettik. İzmit, Cedit Mahallemiz de yaşayanları gittim, ziyaret ettim. Dar sokaklar, deprem korkusu, 1999 hatırası, dönüşmek istiyorlar. Mahallemizde 197 konut ve 8 ticari birim; hiçbir şekilde ticari kaygıyla bakmadık. Oradaki her konutun yapım maliyeti 5 milyon lirayı aşar. Çünkü orada zemin güçlendirmeniz lazım. Hiçbir şekilde orada oturan dışında bir vatandaşı Cedit'e getirmedik. Oradan hiçbir gelir elde etmedik. İstedik ki orada Ceditli kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız huzurlu yaşasın. Şu çocuklar orada gülsün, mutlu olsun. Hamdolsun 1105 bağımsız bölümü tamamladık. İzmit'in merkezinde parkları, mesire alanları, sosyal donatılarıyla modern ve güvenli bir yaşam alanını hayata geçirdik.ö

'GECİKME KAYNAKLI HİÇBİR MALİ YÜKÜ SİZE YANSITMAYACAĞIZ'

Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konut teslimlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını açıklayan Bakan Kurum, "Çok kısa süre sonra sözleşmelerimizi imzalayacağız. Bu pazartesi değil, önümüzdeki pazartesi de anahtarları teslim etmeye başlayacağız. Temmuzun sonuna kadar, okullar açılmadan oradaki bütün konutlar teslim edilecek. Ödeme kısmını merak ediyorsunuz. Endişelerinizin, beklentilerinizin hepsinin farkındayız. Biz sokaktayız, sokakta sizinle beraberiz. Sizinle beraber yaşıyoruz. Beraber ağlıyoruz, beraber üzülüyoruz, beraber seviniyoruz. Her zaman kentsel dönüşümü teşvik eden bir anlayışla hareket ettik. Burada da sizi asla zora sokmayacağız. Gecikme kaynaklı hiçbir mali yükü size yansıtmayacağız. Projedeki tüm borçlanmaları, ilk ihalede öngörülen resmi bitiş tarihi Haziran 2023 kriterlerine göre sabitledik. O zaman ne dediysek açık ve net söylüyorum; bu tarihten sonra borçlarınızda hiçbir güncelleme, hiçbir fiyat artışı yapılmayacak. Yani sözleşme imzalarken, anahtarlarınızı teslim alırken sizlerden sadece en başta söz verdiğiniz gibi o ilk tutarlar talep edilecek. Başka hiçbir tutar talep edilmeyecekö diye konuştu.

'BU FIRSATI KAÇIRMAYIN'

Deprem bölgesindeki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Kurum, "Deprem bölgesi bitti. 500 bin yeni sosyal konuta başladık. Kuralarını çektik Mart 2027'de teslimleri başlayacağız. 500 bin konut yani 2 milyon vatandaşımızı, ailemizi güvene, huzura kavuşturacağız. Yatık bitti demedik. Köşemize çekilmedik. Her geçen gün milletin derdini dinleyip yeni çözümler üretiyoruz. İstiyoruz ki ev sahibi olmayan kimse kalmasın. Bu kapsamda 64 ilimizde TOKİ Başkanlığımızda 20 bin konutu bilhassa orta gelirli vatandaşlarımızın erişimine sunuyoruz. Kocaeli'de de 423 konut var. Pazartesi satışları gerçekleşiyor. İnanıyorum ki bu evler de Kocaeli'nin deprem riskine karşı bir tedbir olacak. Bu fırsatı kaçırmayınö ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı