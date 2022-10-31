Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kirişçi açıkladı: Mazot ve gübre destek ödemeleri öne çekildi

Ekonomi Haberleri

Bakan Kirişçi açıkladı: Mazot ve gübre destek ödemeleri öne çekildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, hububat üreticilerine Mart 2023'te ödenecek mazot ve gübre destek ödemesinin bu ay yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, hububat üreticilerini yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Kirişçi Mart 2023'te yapılması planlanan mazot ve gübre destek ödemelerinin bu ay gerçekleştirileceğini söyledi.

ÖDEMELER BU AY YAPILACAK

Kirişçi, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı hububat üreticilerine 2022 yılına ait mazot ve gübre desteklerini Mart 2023 yerine bu ay ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Vahit Kirişci Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title