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Bakan Kacır, ZUCHEX 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na ziyaret etti

Bakan Kacır, ZUCHEX 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na ziyaret etti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ev ve mutfak eşyaları sektörünün, geniş ürün yelpazesi, yüksek üretim kabiliyeti ve değişen küresel taleplere hızlı uyum sağlayan yapısıyla, Türkiye'nin katma değerli üretim ve ihracat gücünün önemli unsurlarından biri olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ev ve mutfak eşyaları sektörünün, geniş ürün yelpazesi, yüksek üretim kabiliyeti ve değişen küresel taleplere hızlı uyum sağlayan yapısıyla, Türkiye'nin katma değerli üretim ve ihracat gücünün önemli unsurlarından biri olduğunu bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından, ZUCHEX 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Fuarın, ev ve mutfak eşyaları sektörünün üretim gücünü, tasarım yetkinliğini ve küresel rekabet kapasitesini ortaya koyduğunu belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tasarımdan üretime, teknolojiden ihracata uzanan güçlü ekosistemimiz, Türk sanayisinin dinamizmini ve girişimcilik kabiliyetini dünyaya taşıyor. Ev ve mutfak eşyaları sektörümüz geniş ürün yelpazesi, yüksek üretim kabiliyeti ve değişen küresel taleplere hızlı uyum sağlayan yapısıyla, Türkiye'nin katma değerli üretim ve ihracat gücünün önemli unsurlarından biri. Teşviklerimizle, sanayimizin teknoloji ve inovasyon kapasitesini daha ileri taşıyacak, üreticilerimizin küresel pazarlardaki rekabetçiliğini güçlendirecek ve Türkiye'nin ihracat odaklı büyümesini destekleyecek adımları kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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