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Bakan Kacır, Seul'de Güney Koreli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştüklerini bildirdi:

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- "Ülkemizin yatırım, üretim ve teknoloji alanlarındaki potansiyelini küresel ölçekte daha ileriye taşımak için uluslararası işbirliklerini artırmaya devam edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de teknoloji, otomotiv, elektronik, biyoteknoloji, kimya ve enerji gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Kacır, NSosyal hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başkanlığında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de teknoloji, otomotiv, elektronik, biyoteknoloji, kimya ve enerji gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiklerini aktaran Kacır, "?LG Electronics Üst Yöneticisi (CEO) Lyu Jae-cheol, ?Celltrion CEO'su Seo Jin-seok, ?SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn, ?Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun, Samsung CEO'su Roh Tae-moon, ?Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun, ?Korea Electric Power Corporation'ın (KEPCO) Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chan-hyuk Chun ve heyetleriyle ülkemizin yatırım ve işbirliği fırsatlarını paylaştık." ifadesini kullandı.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye'yi uluslararası yatırımların, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretimin önde gelen merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Ülkemizin yatırım, üretim ve teknoloji alanlarındaki potansiyelini küresel ölçekte daha ileriye taşımak için uluslararası işbirliklerini artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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