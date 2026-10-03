Bakan Kacır, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da yarışma alanlarını gezdi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu'da stantları ziyaret etmeyi sürdürdü.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu'da yer alan, onkolojide 3T, maden teknolojileri ve blok zincir yarışmalarının olduğu alanları ziyaret ederek yarışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şampiyonlar geçidine de ziyarette bulunan Kacır, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'nde (TÜME) organik tarım alanında bilgi alan çocuklara eşlik ederek bu alanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA