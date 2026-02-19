Haberler

Bakan Kacır, ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileriyle yaptı

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde eden gençlerle iftar yaptı. Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ramazan ayının ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde eden gençlerle yaptı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde, iftar programında öğrencilerle bir araya geldiğini bildirdi.

Gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayının ilk iftarında, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerimiz ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde etmiş genç arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin yarınlarını inşa edecek pırıl pırıl gençlerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Onların fikirlerini dinlemek, hedeflerine ve hayallerine şahit olmak, bize güç ve umut veriyor. Türkiye'mizin geleceği çok aydınlık."

Kaynak: AA " / " + Ayşe Böcüoğlu Bodur -
Haberler.com
