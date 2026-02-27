Haberler

Bakan Kacır, İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinin başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinin başkanları ile bir araya gelerek, şehrin rekabet gücünü artırmayı ve sanayinin dönüşümünü hızlandıracak projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin (OSB) başkanlarıyla toplantı yaptı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte İstanbul'daki OSB başkanlarıyla bir araya geldiğini bildirdi.

Toplantıda İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası yöneticilerinin de yer aldığını belirten Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"İftar sonrasında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, şehrimizin rekabet gücünü artıracak, yüksek katma değerli üretimi teşvik edecek ve sanayimizin dönüşümünü hızlandıracak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Finanstan lojistiğe, savunma sanayisinden teknoloji girişimciliğine uzanan geniş ekosistemiyle İstanbul, Türkiye ekonomisinin lokomotifi. İstanbul'u küresel ölçekte lider bir AR-GE ve inovasyon merkezi haline getirmekte kararlıyız."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
