Bakan Kacır, Gençleri Bilim Merkezlerine Davet Etti

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerini ziyaret etmeleri için gençleri bilimin dünyasına davet etti. Bakan Kacır, atölyelerde eğlenceli bilim deneyimlerinin bir araya getirildiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde doğa bilimleri, matematik, teknoloji, astronomi, havacılık, uzay ve daha birçok alanda düzenlenen atölyelerle bilimi eğlenceyle buluşturduklarını belirterek, "Gençlerimizi bilimin parıltılı dünyasında buluşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerden TÜBİTAK destekli bilim merkezlerini ziyaret etmelerini istedi.

Bilim merkezlerinin gençleri beklediğini belirten Kacır, ara tatil döneminde, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde gençleri, bilimsel keşiflere, yenilikçi düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye davet etti.

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde doğa bilimleri, matematik, teknoloji, astronomi, havacılık, uzay ve daha birçok alanda düzenlenen atölyelerle bilimi eğlenceyle buluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tatilde, deneyimleyerek öğrenin, merakınızı bilimle derinleştirin, hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürün. Size en yakın TÜBİTAK bilim merkezini ziyaret ederek program detaylarını alabilir, atölyelere katılabilirsiniz. Gençlerimizi bilimin parıltılı dünyasında buluşmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
