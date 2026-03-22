Bakan Kacır'dan Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan helikopterin kaza kırıma uğradığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Katar Silahlı Kuvvetleri personeli ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve ASELSAN personelimizin şehit olduğu haberini, üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden şehitlerimize, Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Katar Silahlı Kuvvetleri ile kardeş Katar halkına, taziyelerimi iletiyorum."