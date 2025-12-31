Haberler

Bakan Kacır, 2025'te sanayi ve teknolojide atılan adımları değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi ve teknolojide 2025'in atılım yılı olduğunu belirterek, "Uzay, havacılık, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında yeni ve büyük başarılara imza attık." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi ve teknolojide 2025'in atılım yılı olduğunu belirterek, " Uzay, havacılık, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında yeni ve büyük başarılara imza attık." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Sanayi ve teknolojide 2025'in atılım yılı olduğunu vurgulayan Kacır, "Yerel kalkınma ve yüksek teknoloji odaklı yeni teşvik sistemimizi yürürlüğe aldık. Ülkemizi katma değerli yatırımların küresel üssü yapacak programları uygulamaya koyduk. AR-GE, inovasyon ve üretim kabiliyetlerimizi ilerlettik, insan kaynağımızı güçlendirdik. Uzay, havacılık, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında yeni ve büyük başarılara imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, yerel kalkınma hamlesiyle katma değerli üretimin ve refahın yurt sathına yayılmasını desteklediklerini bildirdi.

Türkiye'de 81 il için topyekün kalkınma seferberliği başlattıklarına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tüm şehirlerinde yeni fabrikaların, teknoloji ve üretim altyapılarının açılışını vatandaşlarımızla birlikte büyük coşkuyla gerçekleştirdik. Sanayi bölgelerimizi, teknoparklarımızı, KOBİ'lerimizi, girişim ekosistemimizi güçlendirdik. Milli Teknoloji Hamlesi için durmaksızın çalışmayı sürdürdük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan, duraksamadan koşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının men edilmesi için harekete geçti

Dünya devi, İsrail takımlarının men edilmesi için harekete geçti