Bakan Işıkhan: İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödenekleri 26 Mayıs'ta Hesaplara Yatırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 Haziran'daki İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin Kurban Bayramı arifesi olan 26 Mayıs'a çekildiğini duyurdu. Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı da aynı tarihte ödenecek.
Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği'ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız" ifadelerini kullandı.