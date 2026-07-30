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Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı, 2005'ten itibaren en düşük seviyeye geriledi

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı, 2005'ten itibaren en düşük seviyeye geriledi
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranı, hem 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi hem de 38 aydır tek haneli rakamlarda seyrini devam ettirdi" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranı, hem 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi hem de 38 aydır tek haneli rakamlarda seyrini devam ettirdi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "'Türkiye Yüzyılı'nın çalışma hayatını kararlılıkla güçlendiriyoruz. İşsizlik oranı, haziran ayında bir önceki aya göre yarım puan, bir önceki yıla göre ise 1 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesine geriledi. Böylelikle işsizlik oranı, hem 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi hem de 38 aydır tek haneli rakamlarda seyrini devam ettirdi. İstihdam sayısı, aynı dönemde; 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 48,9 oldu. İş gücünde de benzer bir olumlu tabloyu yakaladık. İş gücü sayısı, 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,9'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, devamında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; gençlerimiz için eğitim ve iş gücü bağlantısını artırmak, istihdama erişim imkanlarını kolaylaştırmak için politikalarımızı hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Projemizin olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak yüzde 12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti. Kadınlarda da başarılı uygulamalarımızın neticesinde bir önceki aya göre 0,6 puan, bir önceki yıla göre ise 1,7 puan azalarak yüzde 9,8 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi. Politikalarımızı, yatırımlarımızı, istihdam ve nitelikli iş gücünü artıracak uygulamalarımızı emeği ve insanı merkeze alarak hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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