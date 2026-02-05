SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirmesinde yüzde 10 peşinat şartı kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu ödemelerinin tecil ve taksitlendirmesinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımında, SGK'ye olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz."