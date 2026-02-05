Haberler

SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirmesinde yüzde 10 peşinat şartı kaldırıldı

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borcu ödemelerinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını açıkladı. Yeni düzenleme ile tecil ve taksitlendirme işlemleri daha kolay hale getiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu ödemelerinin tecil ve taksitlendirmesinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımında, SGK'ye olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Ekonomi
