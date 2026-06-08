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Bakan Işıkhan: 5 ayda 590 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik

Bakan Işıkhan: 5 ayda 590 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak-mayıs ayları arasında 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini, 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-mayıs ayları arasında; 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un çalışmalarına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "İnsanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Ocak-mayıs ayları arasında; 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımlara atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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