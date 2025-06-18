Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da Mermer Fuarı'na Katıldı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, fuarın uluslararası boyutta tanınırlığını artıracağına inandığını ifade etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı'na katıldı. Bakan Göktaş, "Bu fuar sayesinde önümüzdeki yıllarda Afyon mermerinin sadece ülkemizde değil, aynı zamanda uluslararası alanda daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı'na katıldı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri ve protokol üyelerinin eşlik ettiği Bakan Göktaş, fuarı gezdi. Mermerden yapılan objeleri inceleyen Bakan Göktaş'a sanatçıların yaptığı mermer motosiklet heykeli ve hayvan figürleri hakkında bilgi verildi. Firmaların fuardaki stantlarını gezen Bakan Göktaş, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar mermerinin fuarda sergilendiğini belirten Göktaş, kentin mermerin başkenti olduğuna da işaret etti.

'ULUSLARARASI BOYUTTA DA DUYULDU'

Bakan Göktaş, fuara Türkiye'den 217 firmanın katıldığını kaydederek, şunları söyledi: "Fuar aynı zamanda uluslararası boyutta da duyuldu. Çünkü fuarı yabancı firmalar da ziyaret ediyor. Afyonkarahisar'ın değerleri, kültürü ve yüzlerce yıllık mermer geçmişi açısından bu fuarın burada ilkinin yapılması çok önemli. Fuarın daimi ve kalıcı olması bizler için çok çok önemli. Fuarda emeği geçen firmalarımıza, STK'larımıza çok teşekkür ediyorum. Bu fuar sayesinde önümüzdeki yıllarda Afyon mermerinin sadece ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası alanda daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum." Bakan Göktaş, fuardaki programın ardından AK Parti Gençlik Kolları'nın Zafer Meydanı'ndaki standını ziyaret ederek, partiye üye kaydı aldı. Göktaş, burada vatandaşlar ve partililerle sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı.

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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