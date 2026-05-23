Ticaret Bakanı Bolat, torunlarıyla 8. Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Etno spor Birliğinin organize ettiği 8. Etno spor Kültür Festivali'ne torunlarıyla birlikte katıldı.

Bakan Bolat, festival alanında geleneksel sporları ve oyunları inceleyerek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Festivale torunlarıyla birlikte katılan Bolat, okçuluk alanında torunlarından biriyle ok atarken, diğerine ise ok atışı sırasında nasıl durması gerektiğini anlatarak çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Bolat, torunlarıyla sohbet edip, onları zaman zaman ok atarken cesaretlendirdi.

Bakan'ın torunlarından biri, Etno spor'a geldiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirirken, diğer torunu ise ata binmeyi bildiğini ve atları çok sevdiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın torunlarıyla geleneksel spor etkinliklerine katılması, festival alanında ilgi gördü.