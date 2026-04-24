Haberler

Türkiye'den yatırımcılara büyük vergi indirimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul Finans Merkezi'nde transit ticaret ve yurt dışı kazançlarda vergi indirimini yüzde 100'e çıkardıklarını, imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisini yüzde 9'a düşürdüklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında yaptığı açıklamalara ilişkin İstanbul Finans Merkezi'ndeki vergi avantajlarını genişletildiğini, transit ticaret ve yurt dışı alım-satım kazançlarındaki yüzde 50 vergi indiriminin yüzde 100'e çıktığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı kapsamında yaptığı değerlendirmelerin, sanayicilerin ve ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını kaydetti.

Program kapsamında atılan adımların, Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisini yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için yüzde 14'e indiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi'ndeki vergi avantajlarını genişletiyor, transit ticaret ve yurt dışı alım-satım kazançlarındaki yüzde 50 vergi indirimini yüzde 100'e çıkarıyoruz. Bu muafiyet, İstanbul Finans Merkezi dışında da geçerli hale geliyor ve bu faaliyetlerden elde edilen kazançların yüzde 95'i, 20 yıl boyunca vergiden istisna ediliyor. Yurt dışına hizmet veren girişimcilerin vergi istisnasını da yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıyoruz. 'Tek Durak Büro' ve 'Terminal İstanbul' projeleriyle yatırımcı dostu bir ekosistem kurarken, nitelikli personele ücret istisnası da getiriyoruz. Bu adımlarla küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımalarını teşvik ediyor, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getiriyoruz."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir

Tarihi zirvede ilk o konu ele alınacak! Piyasalar merakla bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyaseti bırakıyor

Tarihi açıkladı! Macron siyaseti bırakıyor
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...