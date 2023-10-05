Bakan Bolat'tan emlak ve gıda perakendecilerine çağrı

Bakan Bolat: "Emlakta da ciddi anlamda satış fiyatlarında köpüğün ortadan kalktığını gözlemliyoruz, piyasayı denetliyoruz. Gıda perakendecileri ile de toplantılar yaptık. Onların da uygulamaları ile alakalı yanlış bulduklarımız noktasında denetimlerimizi arttırdık. Onlardan da indirim bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bütün marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi