Bakan Bolat: Ekonomi Zorlu Koşullarda Dayanıklılığını Gösterdi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 2'nci çeyrek büyüme oranına ilişkin, "Küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde ekonomimizin dayanıklılığını göstermiştir" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin yılın 2'nci çeyreğinde yüzde 2,3'lük büyüme performansına ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, "2026 yılı 2'nci çeyrek büyüme performansı, küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde ekonomimizin dayanıklılığını göstermiştir. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin de katkısıyla cari işlemler dengesindeki ılımlı görünüm, tüm olumsuz küresel gelişmelere rağmen korunmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, 2026 yıl sonu hedefimiz olan mal ihracatında 282 milyar üzerinde bir performansın yakalanması ve büyüme ivmesinin korunarak güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz. Mal ve hizmet ihracatında yıl sonu hedefi olan 410 milyar doların yakalanması ve büyüme ivmesinin güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

'BÜYÜME TRENDİ DEVAM EDİYOR'

Türkiye ekonomisinin pandemide dahi büyüme performansını sürdürdüğünü aktaran Bolat, "Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8, 2021 yılında yüzde 11,8, 2022 yılında yüzde 5,4, 2023 yılında yüzde 5, 2024 yılında yüzde 3,5 ve 2025 yılında yüzde 3,7 oranında büyüme kaydetmişti. 2026 yılı ilk yarısında ise GSYH'de büyüme hızı yüzde 2,5 oranında gerçekleşmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 oranında artmıştır. 2021 yılında 828 milyar dolar, 2022 yılında 925 milyar dolar, 2023 yılında 1 trilyon 153 milyar dolar, 2024 yılında 1 trilyon 361 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında 1 trilyon 602 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların rekorunu kırmıştı. 2026 yılı 2'nci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 706 milyar dolara yükselerek bu rekorunu yinelemiştir. 2022 yılında 10 bin 434 dolar, 2023 yılında 13 bin 8 dolar ve 2024 yılında 15 bin 356 dolar olan kişi başına düşen milli gelir 2025 yılında ivmelenmesini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18 bin 103 dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Cari işlemler dengesinin, GSYH içindeki payının tarihsel ortalamaların altındaki seyrine devam ettiğine işaret eden Bolat, devamında şunları kaydetti:

"2022 yılında yüzde 5, 2023 yılında yüzde 3,6 ve 2024 yılında ise yüzde 1 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılı itibarıyla yüzde 1,9 oranında gerçekleşerek tarihsel ortalamasının (2002-2025 ortalaması yüzde 3,4) altında seyretmeye devam etmişti. Küresel belirsizliğin ve savaşların hakim olduğu 2026 yılı 2'nci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşerek tarihsel ortalamanın altında dengeli seyrini korumuştur. 2026 yılı 2'nci çeyreğinde büyümeye en yüksek katkı özel tüketimden gelmiş; özel tüketim büyümeye 2,3 yüzde puan katkı sağlamıştır. Mal ve hizmet ithalatı 2026 yılı 2'nci çeyreğinde yüzde 6,4 oranında düşüş gerçekleşmiş olup net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 0,6 yüzde puan olmuştur. 2026 yılı 2'nci çeyreğinde yatırım harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak ekonomik büyümeye 0,2 yüzde puan katkı sunmuştur. Böylelikle yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 7 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı