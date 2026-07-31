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Bakan Bolat: "Sarp Gümrük Kapısı sadece Gürcistan’a değil, bütün Asya ülkelerine açılan stratejik bir geçiş koridorudur"

Bakan Bolat: 'Sarp Gümrük Kapısı sadece Gürcistan’a değil, bütün Asya ülkelerine açılan stratejik bir geçiş koridorudur'
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sarp Gümrük Kapısı sadece Gürcistan’a değil, bütün Asya ülkelerine açılan stratejik bir geçiş koridorudur.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sarp Gümrük Kapısı sadece Gürcistan'a değil, bütün Asya ülkelerine açılan stratejik bir geçiş koridorudur. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesiyle buradaki ticaret hacminin daha da artacağını öngörüyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin ziyareti kapsamında Türkiye'nin Gürcistan'a açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Bolat, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "Şu anda ülkemizin kuzeydoğusundaki en uç noktamızda, güzel Artvin'imizin Gürcistan'la olan sınır kapısı Sarp Gümrük Müdürlüğü'nde bulunuyoruz. Burası, Avrupa'dan başlayıp Türkiye üzerinden devam eden ve Gürcistan'a, Gürcistan'dan da Rusya'ya, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ve diğer Orta Asya ülkelerine uzanan çok önemli bir uluslararası ticaret ve lojistik yolu, ulaştırma koridorudur. Ticaret Bakanlığı olarak daha önce 1988'de açılan, daha sonra 2008'de yenilenen ve 2019'da büyütülen gümrük kapımızda incelemelerde bulunduk. Gürcistan bizim için çok değerli bir komşu ve önemli bir ticaret ortağıdır. Ancak Sarp Gümrük Kapısı sadece Gürcistan'a değil, bütün Asya ülkelerine açılan stratejik bir geçiş koridorudur. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesiyle buradaki ticaret hacminin daha da artacağını öngörüyoruz. Çok modern bir gümrük kapımız var. Burada görev yapan çalışma arkadaşlarımız 7 gün 24 saat özveriyle hizmet veriyor. Türkiye dış ticaretle büyüyen bir ülkedir. Yaklaşık 850 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz gümrük kapıları, limanlar ve kara sınır kapılarımız üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle vatandaşlarımıza ve ticaret erbabına hızlı, etkin, modern ve konforlu hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'den ihracat amacıyla çıkan gemilerin ve tırların sayısının artması bizleri mutlu ediyor. Çünkü bu, ihracatımızın ve ülkemizin döviz gelirlerinin arttığını gösteriyor. Kısa süre önce Hopa'da 500 dönümlük tır parkının protokolünü imzaladık. Yatırım tamamlandığında Karadeniz Sahil Yolu'ndaki uzun tır kuyruklarının önemli ölçüde azalacağını göreceğiz. Türkiye dünyanın en önemli ulaşım koridorları üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Habur Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunmuştuk. Bugün de Sarp Gümrük Kapısı'ndayız. Milletimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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