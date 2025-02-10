Bakan Bolat: Sanayi üretiminde son 21 ayın en yüksek aylık artışı gerçekleşti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Sanayi üretim endeksi aralık ayında aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7 arttı. Yaşanan aylık artış son 21 ayın en yüksek hızında gerçekleşirken, endeks değeri serinin en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aralık ayı sanayi üretim endeksi ve işgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜİK tarafından açıklanan işgücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2024 yılı aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 8,5 seviyesine geriledi. Böylece 2024 yılında işsizlik oranı ortalama yüzde 8,7 (OVP: yüzde 9,3) ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Sanayi üretim endeksi aralık ayında aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7 arttı. Yaşanan aylık artış son 21 ayın (Mart 2023: yüzde 6,1) en yüksek hızında gerçekleşirken, endeks değeri serinin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu güçlü artışta yüksek teknoloji üretiminin aylık yüzde 51,3 (katkısı: 3,1 puan), yıllık yüzde 43,5 oranında artması (katkısı: 4,5 puan) etkili oldu. Aralık ayındaki bu güçlü performans ile sanayi üretimi 2024 yılının son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,2 oranında büyümüştür" ifadelerini kullandı.

'2024 YILI MAL İHRACATI 262 MİLYAR DOLAR'

Bakan Bolat, ayrıca, bugün açıklanan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ocak ayında 51,2'ye yükseldiğini ve dış talep koşullarında üst üste 13'üncü ay iyileşmeye işaret ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024 yılı mal ihracatımız geçen yıla göre yüzde 2,4 oranında artışla 262 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatımız ise yüzde 8 artışla 113,7 milyar dolara yükselmiştir. İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."