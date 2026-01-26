Bakan Bolat: 'Milli Ekonominin temeli güçlü gümrüklerdir'

' Dünya Gümrük Günü' kapsamında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret demek lojistik, gümrükleşleme, gümrük müşavirliği demektir. O zaman diyebiliriz ki milli ekonominin temeli güçlü gümrüklerdir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü çerçevesinde düzenlenen 'Dünya Gümrük Günü Yıl Dönümü' basın toplantısına katıldı. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında gümrükler vasıtasıyla gerçekleşen uluslararası ticaretteki olumlu gelişmeler ele alındı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın temel omurgasının dış ticaret, gümrükler, iç ticaret, esnaf, iş dünyası ve şirketlerden oluştuğunu kaydetti. Bolat, gümrüklerden geçen yıl toplam 800 milyar dolar mal ve hizmet ihracat ve ithalatı yapıldığını anımsatarak, bu çerçevede gümrük çalışmalarının önemine değindi.

Bakan Bolat, dünyada adı konulmamış bir ticaret savaşı olduğunu belirterek, gümrük vergilerinin bu ticaret savaşlarının en önemli aracı olarak kullanıldığını ifade etti. Dünya Ticaret Örgütü'nün son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde zor günler geçirdiğini aktaran Bolat, Türkiye olarak yaşanan gelişmeleri takip edip ona göre pozisyon almaya ve ihracatı arttırmaya mecbur olduklarını ifade etti.

"Kamu bütçesinin beşte birini Ticaret Bakanlığı ve onun gümrük teşkilatı toplamakta"

Ticaret Bakanlığı kadrolarının yaklaşık yüzde 75'inin gümrük çalışanlarımızdan oluştuğunu kaydeden Bolat, "Toplam 161 gümrük idaremiz var merkez ve taşra idarelerimizde. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 20'sini bu teşkilat topluyor. Gümrükten anında tahsilat yapılıyor ve üç beş saniye sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda aktarılıyor. Bundan da kıvanç duyuyoruz. Halkımıza hizmet yolunda harcadığımız kamu bütçesinin beşte birini Ticaret Bakanlığı ve onun gümrük teşkilatı toplamakta. Yılda yüz 87 milyon yolcu gümrüklerimizden geçiyor. 12 milyon araç, 8 milyon 400 bin ihracat ve idare konteyneri gümrüklerimizden geçiyor. Bir milyona yakın uçak seferi var ve 107 binden fazla gemi seferi var. 5,1 milyon tır geçişi sınır kapılarımızdan geçmekte, 5 milyon da binek aracı yolcu aracı geçiyor. Bütün bunların gümrük işlemleri bir yıl içinde başarıyla tamamlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Milli ekonominin temeli güçlü gümrüklerdir"

Dünya Gümrük Örgütü'nün 2006 yıllı temasının 'Gümrük Teyakkuz ve Kararlılıkla Toplumu Koru' olduğunu hatırlatan Bolat, "Bu, gümrük idarelerinin ticareti kolaylaştırma ama toplumu ve ülkeyi kal ekonomisini koruma sorumluluğunu aynı anda yürüttüğümü hatırlatan önemli bir slogandır. Burada uluslararası değer zincirlerinin aksamaması da önemlidir. Gümrük deyince gümrük müşavirleri, lojistikçiler çok önemli. Lojistik sektörü Türkiye Milli Gelirinin yüzde 13'ünü oluşturuyor. Yani 100 milyar dolardan fazla hatta 120 milyar dolara yakın bir büyüklüğü oluşturuyor. 40 milyar dolara aşkın bir ihracat gelirini oluşturuyor. Ticaret demek üretim demektir, yatırım demektir, istihdam demektir, döviz kazancı demektir. Aynı zamanda lojistik, gümrükleşleme, gümrük müşavirliği demektir. Çok geniş bir alanı oluşturmakta. O zaman diyebiliriz ki milli ekonominin temeli güçlü gümrüklerdir" açıklamasında bulundu.

"Sonradan kontrol ve ikinci kontrollerle de tam 13 milyar 600 milyon lira kamunun gelir hakkını tespit ettik"

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmalarla gümrük idarelerini sürekli bir dinamik şekilde yenilediklerini ifade ederek, gerek fiziki donanımda gerekse bilgisayar sistemleriyle programlarda hızlandırma ve kayıt altına alma noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Güvenliği arttırmanın en önemli yolu her işlemi aynı düzeyde kontrol etmek değil, doğru beyanı, doğru yükü, doğru aracı, doğru rotayı zamanında tespit edebilmektir. Bunun için de artık veri analizi, yapay zeka yöntemleriyle raporlama ve hedefleme çalışmaları, karar alma süreçlerimize olumlu katkı yapıyor. Buradan da şu mesajı anlıyoruz. Akıllı gümrükler hızlı etkin ticaretin anahtarıdır. Ayrıca işlemler sadece gümrükte bitmiyor. Gerek gümrük teşkilatımız gerekse biz kontrol genel müdürlüğümüz, yapılan işlemleri arka planda denetliyorlar. Müfettişlerimiz denetliyor. ve bu çalışmaların sonucunda da sonradan kontrol ve ikinci kontrol mekanizmaları işletilerek de kamunun hakkı olan gelirleri sonradan tahsili de mümkün hale gelebiliyor. Geçen yıl 2025'te Teftiş Kurulu Başkanlığı Risk Kontrol Genel Müdürlüğü ve gümrük teşkilatımızın iş birliğiyle yapılan bu sonradan kontrol ve ikinci kontrollerle de tam 13 milyar 600 milyon lira kamunun gelir hakkını tespit ettik ve mükelleflere tahakkuk ettirilerek tahsil yoluna getirdik."

Bu sene için hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 410 milyar dolar ihracat hedefi koyduğunu ve bunu gerçekleştirmek için de çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından, Dünya Gümrük Örgütü tarafından hazırlanan ve görevini üstün gayret, dikkat ve kararlılıkla yerine getiren personel ve özel sektör çalışanlarına 'Dünya Gümrük Günü Liyakat Sertifikası' takdim edildi. - ANKARA