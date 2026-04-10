Bakan Bolat: 'Körfez ülkelerine geçişi engelleyen transit vize sorunu çözüldü'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Suudi Arabistan'la da ilişkilerimiz mükemmel düzeyde ve 10 yıldır bir transit vize konusu vardı, o da dün itibariyle işlerlik kazanarak Türk tır şoförlerinin Körfez'de transit Suudi vizesi alarak seyahat etmeleri de mümkün hale geldi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Yapay Zeka Çağında e-Ticaret'in Lojistiği Zirvesi' programında yaptığı konuşmada, e-ticaret ve lojistiğin küresel ticaretteki kritik rolüne dikkat çekti. Bölgesel savaşların ticaret üzerindeki etkilerine de değinen Bolat, Türkiye'nin son dönemde yakın coğrafyada yaşanan gelişmelere rağmen istikrarını koruyarak 'güven adası' konumunu sürdürdüğünü vurguladı. Bolat, görüşmeleri 10 yıldır süren ve Türk tır şoförlerinin Suudi Arabistan'a ve Körfez ülkelerine ulaşmalarına imkan sağlayan transit vize konusunun çözüldüğünü söyledi.

E-ticaretin toplam ticaretteki payının arttığına dikkat çeken Bolat, "E-ticaret 2019'da toplam ticaret içerisinde yüzde 4,5-5 paya sahipken 3-4 senede yüzde 20'lik paya ulaştı. Bir miktar doyuma ulaştı ama dijitalleşen çağda geleneksel ticaret ağırlığını korurken e-ticaretin de hızla yükseldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, "Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesinde, Suriye'de istikrarın sağlanmasında, İsrail'in soykırım ve katliamlarına karşı Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Lübnan'ın haklarının savunulması ve oradaki masumların ve toprakların korunması çabalarında Türkiye gerçekten hem kendine yakışan ve kendi ağırlığını hissettiren önemli bir rol üstlendi. En son İran'la ABD ve İsrail arasındaki çatışmalarda da Türkiye, Pakistan, Mısır birlikte arabuluculuk noktasında her iki tarafla da, Amerika ve İran arasında mekik dokundu" diye konuştu.

"Türkiye olarak bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde güvenli bir liman konumundayız"

Türkiye'nin yurt dışındaki algısının ve gücünün çok iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Bolat, "Muhataplarımızla her iki tarafın da yararına olacak şekilde müzakereler yürütüyoruz, anlaşmalar yapmaya gayret ediyoruz, ekonomimize ve iş dünyamıza fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda gerçekten Türkiye için olumlu bir dönemdeyiz. Bu kadar küresel belirsizliğin, karışıklığın, yangının, alevin ve kaynamanın olduğu bir dönemde bir istikrar adasıyız, güvenli bir limanız. Türkiye'nin yakın coğrafyasında son 6-7 yılda çok sayıda karışıklık, savaş ve salgın yaşandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu süreç istikrar içinde yönetildi. Türkiye barış sağlayan bir ülke oldu ve birçok kriz bölgesinde ağırlığını hissettirdi" dedi.

ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin küresel ekonomi ve enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Ömer Bolat, bazı ülkelerde doğal gaz ve akaryakıt tedarikinde sıkıntılar yaşandığını belirtti. Bolat, "Bizim depolarımız doluydu. Vatandaşımızın, sanayimizin ve ekonomimizin bu süreçten etkilenmemesi için gerekli tüm önlemleri aldık. Körfez savaşı, Kovid-19'un ardından lojistiğin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin Avrasya'nın merkezinde yer alan, kavşak ve geçiş noktası niteliğindeki konumu, bu süreçte stratejik önemini bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Yaşanan savaşlar ile birlikte lojistiğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Bakan Bolat, "Körfez savaşı lojistiğin ne kadar önemli olduğunu covidden sonra bize bir kez daha hatırlattı. Bu güzel coğrafya Avrasya'nın merkez ülkesi Türkiye'nin önemi bir kez daha ortaya koyuldu" şeklinde konuştu.

"Suudi Arabistan ile transit vize sorunu çözüldü"

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında transit vize konusunun da olumlu şekilde sonuçlandırıldığını dile getiren Bolat, "Suudi Arabistan'la da ilişkilerimiz mükemmel düzeyde ve 10 yıldır bir transit vize konusu vardı, o da dün itibariyle işlerlik kazanarak Türk tır şoförlerinin Körfez'de transit Suudi vizesi alarak seyahat etmeleri de mümkün hale geldi" şeklinde konuştu.

"Dünyanın daha fazla kavgaya değil, barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya ve refah artışına ihtiyacı var"

Bölgede yaşanan savaşların durması durumunda da hasarların toparlanması için bir süreç oluşacağını belirterek Bolat, "Komşu ve kardeş ülkelerdeki bu fiziki yıkım ve insani kayıplar noktasında savaşın bir an önce durması. Ama barış şartları oluşsa bile bu 45 günlük savaşın ekonomilerde meydana getirdiği tahribatı gidermek o kadar kolay olmayacak. Çünkü burada gerek fiyat artışları konusu gerekse enerji kaynakları hasar aldı bir miktar. Kiminde LNG kaynakları, kiminde petrol kaynakları, kiminde alüminyum tesisi, kiminde gübre tesisi. Arz tedariki anlamında şartların yerine gelmesi yine biraz zaman alacak. ve ümit ederiz ki bu 15 günlük ateşkes kalıcı şartların yerine getirilmesini sağlar. Dünyanın daha fazla kavgaya değil, barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya ve refah artışına ihtiyacı var" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı