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Bakan Bolat: İtalya ile ticaretimizi 40 milyar dolara taşımak için taşıyoruz

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret hacmini 40 milyar dolara taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını bildirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret hacmini 40 milyar dolara taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Bolat, İtalya ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya, Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki ikinci, dünyadaki beşinci ve Akdeniz Havzası'ndaki en büyük dış ticaret ortağıdır. 30 milyar doları aşan ticaret hacmimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Sayın Giorgia Meloni'nin ortaya koyduğu 40 milyar dolarlık hedefe taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Türkiye ile Avrupa sanayileri arasında güçlü ve birbirine bağlı bir tedarik zinciri bulunmaktadır. 30 yıllık Gümrük Birliği tecrübesi ve ekonomik entegrasyonumuzun bir gereği olarak, Türkiye'nin özellikle otomotiv sektörünün 'Made in EU' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini İtalyan muhataplarımıza açıkça ifade ettik ve İtalya'nın desteğini istedik. İtalya'nın bu konudaki desteğinin yanı sıra; ticaret, karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayii, otomotiv, lojistik ve üçüncü ülkelerdeki iş birliklerimizi daha da geliştirme konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 4 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan 1645 İtalyan firmasını daha fazla yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirten Bolat, "Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun güçlenmesi, yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın da kazanımıdır. 'Türkiye Yüzyılı'nda Avrupa ile güçlü ekonomik bağlarımızı daha ileri taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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