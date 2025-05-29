Bakan Bolat: İhracatımız Zorlu Koşullara Rağmen Artmaya Devam Ediyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, tarife artışlarının getirdiği belirsizlik ve Çin'in ihracat fiyatlarını düşürmeye devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin ihracat temelli olarak büyümeye devam ettiğini belirterek, "İlkbahar, ihracatla beraber ışığını gösteriyor. 2025 yılı Nisan ayı ihracatımız, küresel ekonomide yaşanan olumsuz koşullara ve artan belirsizliklere rağmen yüzde 7,8 artarak 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle en yüksek ikinci nisan ayı ihracatına ulaşılmıştır. 2025 Nisan ayı itibarı ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 6,9 milyar dolar artarak tüm zamanların en yüksek değeri olan 264,9 milyar dolara ulaşmıştır. AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, tarife artışlarının getirdiği belirsizlik ve Çin'in ihracat fiyatlarını düşürmeye devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir" dedi.

'OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACATIMIZ 86,1 MİLYAR DOLAR OLMUŞTUR'

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 86,1 milyar dolar olduğunu vurgulayan Bolat, "2025 Nisan ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 32,9 milyar dolar olmuştur. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 120,7 milyar dolar olmuştur. 2025 Nisan ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 milyar dolar artarak 351,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız 2025 Nisan ayında yüzde 22,3 oranında artarak 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 34,6 milyar dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 6,3 milyar dolar gerileyerek 86,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen Bakanlık olarak ihracatçılarımızın önünü açan desteklerimiz ve etkin ticari diplomasi faaliyetlerimiz ile 2025 yılında da azim ve gayretle çalışacağımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.