Bakan Bolat, Ekim ihracatının yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara ulaştığını söyledi

Bakan Bolat: "Ekim ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 25,9 milyar dolar (25 milyar 885 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. Böylece 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 3'üncü aylık ihracatına ve en yüksek Ekim ayı ihracatına ulaşmış olduk"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı