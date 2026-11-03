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Bakan Bolat, Ekim ihracatının yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara ulaştığını söyledi

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Bakan Bolat, Ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bolat, bu rakamla 103 yıllık Cumhuriyet tarihinin en yüksek 3'üncü aylık ihracatına ve en yüksek Ekim ayı ihracatına ulaşıldığını belirtti.

Bakan Bolat: "Ekim ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 25,9 milyar dolar (25 milyar 885 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. Böylece 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 3'üncü aylık ihracatına ve en yüksek Ekim ayı ihracatına ulaşmış olduk"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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