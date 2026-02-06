Haberler

Bakan Bolat'tan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından esnaf, sanayici ve ihracatçılara yönelik kapsamlı desteklerin devreye alındığını, üretim zincirlerinin korunduğunu ve ekonomik hayatın hızla canlandırıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde esnafın, sanayicinin ve ihracatçının faaliyetlerini sürdürebilmesi için kapsamlı desteklerin devreye alındığını, üretim zincirlerinin korunduğunu ve ekonomik hayatın hızla canlandırıldığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirten Bolat, "Aziz hatıralarını hürmetle yad ediyorum. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Bolat, "asrın felaketi" olarak tarihe geçen büyük afetin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

Devletin milletle omuz omuza vererek güçlü toparlanma sürecini kararlılıkla başlattığının altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Sadece konutlar değil, ticaret, üretim, ihracat ve istihdam da yeniden ayağa kaldırılmıştır. Depremden etkilenen bölgelerimizde esnafımızın, sanayicimizin ve ihracatçımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi için kapsamlı destekler devreye alınmış, üretim zincirleri korunmuş, ekonomik hayat hızla canlandırılmıştır. Bu süreç, milletimizin direncinin ve devletimizin kudretinin açık bir tezahürüdür. Asrın felaketinden asrın inşasına uzanan bu yürüyüşü, aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
