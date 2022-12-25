Bakan Bilgin'den canlı yayında "EYT'de yaş aralığı olacak mı?" sorusuna yanıt: İhtimal dahilindedir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesine ilişkin konuştu. Gazetecilerin "EYT'de yaş aralığı olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "İhtimal dahilindedir. Değerlendirilebilecek bir şey, olacak demiyorum dikkat ederseniz, henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak" dedi.

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesindeki gelişmeler merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global ekranlarında canlı yayına katılarak bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YAŞ ARALIĞI İHTİMAL DAHİLİNDE, NETLİK KAZANMADI"

Gazetecilerin "EYT'de yaş aralığı olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "İhtimal dahilindedir. Değerlendirilebilecek bir şey, olacak demiyorum dikkat ederseniz, henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur" dedi.

"EMEKLİ OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDERLERSE DESTEK PRİMİ ÖDENİYOR"

Sözlerini sürdüren Bakan Bilgin, "Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik deste primi ödeniyor. O pirim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz" diye konuştu.

"ARALIK AYI İTİBARIYLA 1 MİLYON 900 BİN KİŞİ EYT BEKLİYOR"

EYT bekleyenlerle ilgili rakamları da konuşan Bilgin, "Şu anda aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞKUR'lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor" açıklamalarında bulundu.