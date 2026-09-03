Haberler

Bakan Bayraktar'dan IFC ile enerji işbirliği görüşmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "İletim ve dağıtım altyapısından YEKA projelerine, kritik minerallerden özel sektör yatırımlarına uzanan geniş bir alanda mevcut projelerin hızlandırılması ve yeni projeler için sağlanabilecek finansman imkanları üzerinde durduk"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) Orta Doğu ve Orta Asya Bölge Başkan Yardımcısı Imad Najib Ayed Fakhoury ve beraberindeki heyetle işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası Grubu bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumu temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiklerini belirtti.

Enerji sektöründeki atılımları ve belirlenen hedefleri ele aldıklarına işaret eden Bayraktar, "Görüşmemizde, Türkiye'nin enerji sektöründe gerçekleştirdiği atılımları, enerji dönüşümü vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yatırımları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerjide belirlediğimiz hedefleri paylaştık. İletim ve dağıtım altyapısından YEKA projelerine, kritik minerallerden özel sektör yatırımlarına uzanan geniş bir alanda mevcut projelerin hızlandırılması ve yeni projeler için sağlanabilecek finansman imkanları üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dünya Bankasının Türkiye'nin enerji dönüşümüne gösterdiği güçlü ilgiyi ve bugünkü toplantımızda dile getirilen enerji yatırımlarımıza daha fazla katkı sunma iradesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kamu ve özel sektöre yönelik finansman imkanlarını en etkin şekilde değerlendirerek ülkemizin enerji dönüşümüne ivme kazandıracak işbirliğimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor: Kaptan uyuyordu, dümende...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

Bu kadının yaptığı iş şaşırtıyor! Bakın saatte kaç para kazanıyor
İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı

Neler oluyor orada? Kimse anlam veremedi
İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"