Bakan Bayraktar'dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Yönelik Yeni Destek Modeli

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, emekliler ve dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni destek modelini duyurarak, elektrikte %55 ve doğalgazda %44 oranında fatura desteklerinin toplamda 600 milyar TL'ye ulaşacağını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özellikle emeklilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımızı önceleyen destek modeline geçiyoruz. Elektrikte yüzde 55, doğalgazda yüzde 44 oranındaki fatura desteklerimiz 2025 yılı itibarı ile 600 milyar TL'ye ulaştı" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğalgaz desteğinde yeni dönem başlıyor. Özellikle emeklilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımızı önceleyen destek modeline geçiyoruz. Elektrikte yüzde 55, doğalgazda yüzde 44 oranındaki fatura desteklerimiz 2025 yılı itibarı ile 600 milyar TL'ye ulaştı. Sosyal devlet anlayışımızla, sosyal adaleti büyütüyor, gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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