Bakan Bayraktar'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "Asrın felaketini omuz omuza verip göğüsledik, milletçe birlik içerisinde zorlukları aşmaya gayret ettik." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yıl önce gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremleri ve yaşananları "asrın felaketi" olarak nitelendirdi.

Yitirilen canları rahmetle andığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"6 Şubat, takvim yapraklarında bir tarih değil, kalbimizdeki dinmeyen sızının adıdır. O günlerde Türkiye, asrın görmediği bir felaketi yaşadı. Asrın felaketini omuz omuza verip göğüsledik, milletçe birlik içerisinde zorlukları aşmaya gayret ettik. Aradan geçen 3 yılda yıkılanın yerine daha iyisini koymak, yarım kalan hikayeleri tamamlamak için durmaksızın çalıştık. Yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum."