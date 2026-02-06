Haberler

Bakan Bayraktar'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, yaşanan felaketin milletçe birlik ve beraberlik içinde aşıldığını belirtti. Bakan, yitirilen canları rahmetle andı ve yaraların sarılması için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "Asrın felaketini omuz omuza verip göğüsledik, milletçe birlik içerisinde zorlukları aşmaya gayret ettik." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yıl önce gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremleri ve yaşananları "asrın felaketi" olarak nitelendirdi.

Yitirilen canları rahmetle andığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"6 Şubat, takvim yapraklarında bir tarih değil, kalbimizdeki dinmeyen sızının adıdır. O günlerde Türkiye, asrın görmediği bir felaketi yaşadı. Asrın felaketini omuz omuza verip göğüsledik, milletçe birlik içerisinde zorlukları aşmaya gayret ettik. Aradan geçen 3 yılda yıkılanın yerine daha iyisini koymak, yarım kalan hikayeleri tamamlamak için durmaksızın çalıştık. Yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
