Bakan Bayraktar, Chevron Yöneticileri ile Enerji Görüşmesi Yaptı

BAKAN BAYRAKTAR, CHEVRON'UN YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gastech 2025 kapsamında bulunduğu Milano'da temaslarına devam ediyor. Bakan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Küresel enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Chevron'un üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdik. LNG ticareti ile hidrokarbon arama ve üretimi konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.