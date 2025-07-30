Bakan Bayraktar: 2025'te 57 Milyon Varillik Petrol Rezervi Tespit Edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2025'te karadaki petrol aramalarımızda, Diyarbakır, Gabar ve Batman'da yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik rezerv tespiti yaptık. Bunun ekonomik değeri yaklaşık 4 milyar dolar." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bayraktar, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, doğal gaz ve petrol alanında yapılan çalışmalarla son olarak Karadeniz'de Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin paylaşıldığını, bu keşfin Türkiye'nin 1,5 yıllık gaz ihtiyacı olduğunu anlattı.

Söz konusu miktarla konutların gaz ihtiyacının 4,5 yıl boyunca karşılanabileceğini ifade eden Bayraktar, "Bu, aynı zamanda 30 milyar dolarlık bugün itibarıyla bir ekonomik büyüklüğe tekabül ediyor. Onun dışında petrol aramalarında, özellikle karadaki petrol aramalarımızda, Diyarbakır, Gabar ve Batman'da yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik rezerv tespiti yaptık. Bunun ekonomik değeri, yaklaşık 4 milyar dolar." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, karadaki aramalara yeni keşiflerle devam edildiğini, yıl sonunda söz konusu rakamların artacağını bildirdi.

(Sürecek)