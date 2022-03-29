Bafra'da tarım alanları değerlendirme toplantısı

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra'da tarım alanları değerlendirme toplantısına katılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, birçok sebze ve meyvede Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Bafra'da 'ürün borsası' olmasının şart olduğunu söyledi.

Samsun Bafra Ziraat Odası tarafından tarım alanlarında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısı Vali Zülkif Dağlı'nın katılımlarıyla gerçekleşti. Bafra Öğretmenevinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner yaptı.

Programda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "2 gün önce Tokat'taki programda Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Yani talimatı; 'Bir karış toprağımızı bile boş bırakmayacağız' ifadelerini kullandı. Olması gereken bu. Biz baktığımızda Bafra olarak şanslıyız, gerçekten bereketli topraklar üzerinde bulunuyoruz. Sulama ile ilgili fazla su sorunu olmadığı kıymetli bir deltanın üzerindeyiz. Bu manada baktığımızda topraklarımızı da tamamını ekip biçiyoruz büyük oranda. Toplantılarımızın amacı bunu nasıl daha verimli yaparız. Bitkisel ürünlere baktığımızda 24 çeşit bitkinin burada üretildiğini görüyoruz. Kümülatif olarak Türkiye birinciliklerimiz var. İkinciyiz, üçüncüyüz bazı konularda. Bu da ilçemizin nedenli olduğunu gösteriyor. Bu 24 tane ürünü biz her halde 2 sene sonra örneğin fideciliği de oraya koyacağız. Sera OSB'nin devreye girmesiyle ve ondan esinlenen diğer çiftçilerimiz kendi tarlalarına seralar yapmaları suretiyle fidecilik gelecek, zeytin gelecek" dedi.

"Bafra'da 'ürün borsası' olması şarttır"

Suyun önemine de değinen Vali Zülkif Dağlı, "Suyla ilgili bir sorunumuz olmasa da su artık çok stratejik bir madde haline geldi. Enerji diyoruz, su da bir enerji baktığımızda. Su olmazsa olmaz. Suyun önemi iklim değişikliği ile artık daha fazla anlıyoruz. Sulamada kapalı sistemi planlamamız lazım. Türkiye Mahsulleri Ofisinin pandemi döneminde ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. Bafra'da hal öyle veya böyle mutlaka olacaktır. İlçedeki tüm donatılarıyla, oteli sosyal donatıları geniş mekanları, giriş yerleri ile Bafra'da hal olmazsa, olamazıdır. Ticaret borsamızın önemli bir yatırımı var. Burada ki ürün borsası konusu bundan sonra burada olacak. Bu Bafra'ya da yakışır. Pek çok sebzede Türkiye'de birinciliği, ikincili olan üretim yoğunluğu olarak bu ilçemizde ürün borsası olması şarttır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Kılıç: "Bir yerde savaş çıkınca hemen tarım ve gıda konuşulmaya başlandı"

Çok önemli bir ovaya sahip olduklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra Türkiye'nin en önemli ve en değerli ovalarından bir tanesi. Bu ovanın önemi, bu toprağın önemi pandemiyle beraber yaşadığımız şartlarla beraber daha da fazla ortaya çıktı. Bafra Ovası'nda üretiyoruz üretimle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ama biz bu topraklarda nasıl daha fazla üretebiliriz? Kendimize sormamız gereken soru bu. Bugün şartlara baktığımızda bir tarafta savaş başladığında hemen gıda konuşulmaya başlandı, enerji konuşulmaya başlandı, tarım konuşulmaya başlandı. Diğer tarafta sanayi, endüstri bunlar hemen ikinci plana düştü. O yüzden bizim arazilerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bu arazilerde ne yapılması gerekiyor, verimli olabilmesi için nelerin ekilmesi gerekiyor ve suyun verimli kullanılması için ne yapılmalı bunların üzerinde çalışmamız gerekir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en verimli ocaklarından birine sahip olduklarına dikkat çeken Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise şunları söyledi:

"Bafra Ovası ile Türkiye'nin Çukurova'sı diyebileceğimiz nitelikte bir ovaya sahibiz. Genellikle sulu tarımın yapıldığı ovamızda birinci ürünümüz çeltik ön plana çıksa da 140 bin dekarlık alanda yine bu alana eşdeğer bir kayba üretimimiz var. Diğer yandan kırmızı kelem olarak tabir ettiğimiz kırmızı lahanada da Türkiye birincisiyiz. Türkiye'de ki lahana alanlarının yüzde 50'si Bafra'da bulunmakta. Sebze üretiminde genellikle damlama sistemine geçilmiş durumda çiftçilerimiz ürünlerine yazlık ve kışlık olarak verimli bir şekilde devam etmekteler." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi