Ferudun Cevahiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri diplomatlarını kabul etti
Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Bölüm Başkanı Amna Alhosani, SANKON Genel Merkezini ziyaret ederek Türkiye-BAE ekonomik ilişkileri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasında güçlü işbirliği kararları alındı.
SANKON Genel Merkezinde yapılan toplantıda Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Ekonomik ve Ticari ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda iki ülke arasında bundan sonra yapılacak olan çalışmalar hakkında SANKON ve Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği arasında güçlü işbirliği kararları alındı.
SANKON Genel Merkezin de yapılan toplantıda Ferudun Cevahiroğlu'nun Yardımcılarıda hazır bulundu. - GAZİANTEP